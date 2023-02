‘Democracias não deveriam buscar regular decisões individuais nas redes’

A reportagem de VEJA da edição desta semana mostrou como a regulamentação das mídias sociais é um desafio que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva pretende encarar como urgência, ainda que sob críticas por aparentar estar tocando o processo de forma unilateral e muito apressada.

No meio da linha tênue entre liberdade de expressão e censura que permeia o tema, VEJA falou com o advogado britânico Jamie Susskind, ex-aluno das universidades de Cambridge e Harvard, além de autor do best-seller The Digital Republic: On Freedom and Democracy in the 21st Century (Bloomsbury 2022). Susskind falou sobre os desafios do processo ao redor do mundo e de qual forma o Brasil pode contribuir para a discussão global.

O governo brasileiro declarou sua intenção de regulamentar as mídias sociais com o objetivo de combater a desinformação ainda no primeiro semestre de 2023, o que trouxe algumas críticas da sociedade civil por ser um processo apressado e unilateral. Qual é a sua opinião sobre aprovar uma regulamentação sem o devido debate ou participação da sociedade? Embora o processo não possa ser adiado, as leis tampouco podem ser feitas com pressa. No Reino Unido, uma regulamentação equivalente está sendo debatida há quatro anos, e ainda não foi aprovada. Claro que isso é obviamente devagar demais, mas reflete a complexidade da lei. Governos deveriam ser extremamente cautelosos quando intervêm em caminhos que afetam direitos fundamentais.

Na sua opinião, qual é o melhor caminho para uma democracia decidir, através de regulamentação da mídia, o que pode e o que não pode ser publicado? O governo não deveria nunca buscar regular decisões individuais em cada plataforma, como se uma pessoa deveria ser banida ou um conteúdo deveria ser bloqueado. Ao invés disso, democracias deveriam exigir que plataformas tenham no lugar sistemas adequados e proporcionais para reduzir o que é prejudicial. Esses sistemas não irão funcionar o tempo todo — é impossível diante do tamanho e complexidade da internet — mas a perfeição não deveria ser o objetivo. Apenas sistemas razoáveis ​​e proporcionais para a conquista de objetivos sociais (por exemplo, como a redução de formas designadas de conteúdo ilegal). O trabalho do regulador deveria ser avaliar se esses sistemas são razoáveis, adequados e proporcionais, não interferir eles mesmos em decisões individuais.

O presidente Lula também declarou a intenção de tornar esse debate internacional, com a ajuda do presidente dos EUA, Joe Biden, já que ambos enfrentaram ex-presidentes que ganharam a eleição com uma máquina de fake news nas redes sociais: Donald Trump e Jair Bolsonaro. Faz sentido que Brasil e Estados Unidos liderem a discussão global acerca da regulação da mídia? Eu fico contente em ver grandes democracias dando esses passos, mas devemos ficar atentos quando o debate é feito pela perspectiva de uma preocupação particular ou partidária. Dito isso, os problemas são muito maiores que Biden ou Lula. E a regulamentação pode ser problemática se enquadrada para proteger certo grupo específico da sociedade, ou vista dessa forma. Precisa ter ampla adesão do espectro político. Eu também sugeriria humildemente que União Europeia e Reino Unido têm sido mais rápidos que EUA e Brasil nas discussões sobre respostas legais ao desafio das mídias sociais.

No seu ponto de vista, em quais direções devem ir as discussões internacionais sobre regulação da mídia? Nós não deveríamos estar obcecados em chegar a um consenso internacional. Afinal, França e Estados Unidos, por exemplo, são duas democracias mas têm visões muito diferentes em relação à liberdade de expressão. Se nós esperarmos até que eles cheguem a um acordo para agir, vamos esperar um tempo muito longo. Já que esta é uma área nova e inevitavelmente experimental da política, eu acho que as democracias do mundo deveriam traçar seus próprios caminhos, claro que enquanto aprendem umas com as outras, para que haja comparação e contraste entre o que funciona e o que não funciona.Daqui uma década, nós teremos muito mais informação sobre o assunto.