Deltan não gostou da volta de Mantega: sete tuítes contra o ‘Pós-Itália’

O ex-procurador da República Deltan Dallagnol, agora pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, parece não ter gostado muito da volta ao cenário político-eleitoral do ex-ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma Rousseff, Guido Mantega, com um artigo publicado na terça-feira pelo jornal Folha de S. Paulo.

Deltan gastou nada menos do que sete tuítes para atacar a gestão econômica do país por Mantega e os governos petistas. “A condução da economia pelo próprio Mantega no governo de Dilma conduziu à grande recessão de 2015-2016, cujos efeitos se estenderam no tempo”, escreve o ex-chefe da força-tarefa de Curitiba.

“Além disso, o texto varre para debaixo do tapete a roubalheira durante os governos do PT, que foi revelada e punida pela Lava Jato. O dinheiro desviado pela corrupção não nasce em árvore, vem dos cofres públicos”, afirmou.

O ex-presidente Lula indicou Guido Mantega, acusado como o “Pós-Itália” nas planilhas de propina da Odebrecht, para escrever artigo detalhando o pensamento econômico do PT para os próximos anos, publicado hoje na @folha. O texto claramente tenta esconder 2 coisas. Explico: + — Deltan Dallagnol (@deltanmd) January 5, 2022

E deu uma cutucada no ex-ministro ao chamá-lo de “Pós-Itália”, apelido encontrado nas planilhas da propina da Odebrecht que os procuradores da Lava Jato atribuíam a Mantega. O codinome é uma referência ao fato de ele ter sido o sucessor de Antonio Palocci, que seria o “Italiano” na lista da corrupção.

A referência ao “Pós-Itália”, aliás, há havia sido feita pelo ex-juiz Sergio Moro (Podemos), candidato a presidente da República, ao criticar o mesmo artigo de Mantega na Folha.