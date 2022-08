Decisão de Moraes contra empresários bolsonaristas é recado para a eleição

Suspeitas de que empresários bolsonaristas financiam a disseminação de fake news e de ataques a instituições democráticas (e ao próprio processo eleitoral) existem desde a eleição de 2018, quando Jair Bolsonaro (PL) se elegeu presidente. Somente nesta terça-feira, 23, no entanto, a Polícia Federal deflagrou uma grande operação de busca e apreensão que mira exclusivamente esse grupo de apoio ao presidente. O motivo foi um conjunto de mensagens que esses empresários escreveram em um grupo no WhatsApp, nas quais disseram preferir um golpe de Estado à eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e discutiram sobre a utilidade de se empregar notícias falsas na guerra política. O caso foi relevado pelo site Metrópoles.

A ordem para a operação da PF partiu do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, relator de investigações que tratam do tema na Corte, e vem a público uma semana depois de o magistrado assumir a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), onde comandará as eleições de outubro. Apesar de a decisão causar polêmica — embora seu teor ainda não seja conhecido, pois ela permanece em sigilo até que todas as diligências sejam cumpridas —, trata-se de um sinal claro de que Moraes está de olho nos movimentos desse grupo já há algum tempo e conduzirá a eleição com rigor.