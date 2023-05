‘Decisão arriscada’, diz Lira sobre a chance de Bolsonaro ficar inelegível

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), avaliou nesta quarta-feira, 10, a possível declaração de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para Lira, a eventual retirada de Bolsonaro do tabuleiro pode facilitar a eleição de um candidato de centro-direita em 2026.

Neste sentido, o deputado alagoano disse que a inelegibilidade do ex-presidente seria uma “decisão arriscada” do ponto de vista político, por parte de quem pretende prejudicar a direita. “Na minha visão, a avaliação hoje da inelegibilidade do presidente Bolsonaro é que é uma decisão arriscada, porque estamos a três anos e 9 meses de uma eleição. Dá tempo de Cláudio Castro ficar forte, governador (Romeu) Zema, governador Tarcisio (de Freitas) ficar mais forte, e, na minha concepção, com menos chance de cometer erros que Bolsonaro cometeu em sua campanha”, disse Lira, durante um evento organizado pelo jornal Financial Times em Nova York.

Para Arthur Lira, Jair Bolsonaro é melhor eleitor do que candidato, neste momento. Ele lembrou os erros cometidos pelo ex-presidente em sua campanha. “Um candidato de direita errando menos, com fortalecimento de uma base que existe no Brasil e o presidente Bolsonaro como eleitor, o quadro fica bastante desanimador para quem quiser disputar uma eleição em 2026” declarou o presidente da Câmara, referindo-se aos adversários deste campo político, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.