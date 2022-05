De volta ao passado: PSDB caminha para dois retrocessos em sua história

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a desistência do ex-governador paulista João Doria de disputar a eleição para presidente da República após constatar que não teria apoio no PSDB, o partido se encaminha para uma situação na atual corrida eleitoral que poderá comportar dois ineditismos.

O primeiro é que pode ser a primeira eleição desde a redemocratização do país – e desde a fundação do partido, em 1988 – que o PSDB não terá candidato a presidente da República. Os tucanos já venceram duas disputas, ambas com Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998.

Antes da era FHC, em 1989, na primeira eleição direta após o fim da ditadura militar, o partido tentou a Presidência com o ex-governador Mário Covas, um dos fundadores e um dos nomes históricos da legenda – ele chegou em quarto lugar, atrás de Fernando Collor (PRN), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Leonel Brizola (PDT).

Depois, o PSDB disputou e perdeu mais cinco eleições presidenciais: 2002 (José Serra), 2006 (Geraldo Alckmin), 2010 (de novo Serra), 2014 (Aécio Neves) e 2018 (de novo Alckmin).

Outro ineditismo para o qual os tucanos se encaminham na disputa presidencial é ser vice do MDB, partido do qual o PSDB nasceu em meio a uma insurgência de políticos identificados com a social-democracia europeia e com a ética na política, como Covas, FHC e Franco Montoro, contra o quercismo, corrente política que dominava a legenda e que tinha como líder o então governador de São Paulo, Orestes Quércia.

Desde então, as duas legendas só compuseram uma única vez uma chapa presidencial, em 2002, quando a deputada Rita Camata (PMDB-ES) foi vice de Serra. O então PMDB, antecessor do MDB, também deu apoio informal a FHC em 1998, mas sem se coligar.

Depois, o MDB trocaria de lado e indicaria o deputado Michel Temer para ser vice de Dilma Rousseff (PT) nas eleições de 2010 e 2014 – com a cassação da petista em 2016, o MDB voltou a ocupar a Presidência da República pela terceira vez: já havia chegado lá com José Sarney e com Itamar Franco.

Em 2018, tanto MDB (Henrique Meirelles) quanto PSDB (Alckmin) lançaram candidatos a presidente. O resultado foi decepcionante: Meirelles teve 1,20% dos votos válidos e o tucano, 4,76%, no pior desempenho de um presidenciável na história do PSDB.