De onde vêm os últimos suspiros golpistas nas redes

Mesmo depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter subido a rampa do Palácio do Planalto, bolsonaristas continuaram insistindo em teses golpistas nas redes sociais e contestam o resultado das eleições. Monitoramento realizado nas redes sociais encontrou 52.100 ocorrências envolvendo ataques às instituições e ministros, manifestações antidemocráticas e incitação de ódio e violência entre os dias 1 e 2 de janeiro.

O relatório – organizado pelos pesquisadores Ana Julia Bernardi, da FESPSP, Aline Sietcko, da UFPR, Alexsander Chiodi, da UFRGS – concluiu que os assuntos que tiveram mais menções no período foram: Bolsonaro (com 9.350), seguido por Lula (com 7.879), ataque às urnas (com 6.935), voto impresso (com 3.875), Forças Armadas (com 3.560) e artigo 142 (com 2.966).

Monitoramento realizado no Telegram durante o dia 1º, continuaram circulando mensagens sobre a possibilidade de um golpe militar para impedir a posse de Lula e incentivos à desobediência civil. Já no dia 2, alguns bolsonaristas continuaram falando em intervenção, mas também passaram a criticar os militares. O estudo foi coordenado por Andressa Costa, doutoranda em Ciência Política no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ULisboa) e pesquisadora do Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP/ISCSP).

Também houve convocação para uma greve geral. O relatório identificou que hashtags de incitação a uma paralisação foram as mais usadas, com 875 publicações. As hashtags de ataques às instituições e indicativo de fraude somaram 802 publicações, e as com ataques a Lula, 473.

