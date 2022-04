De ex-aliados a bolsonaristas, a perplexidade com o ‘viva Lula’ de Alckmin

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O vídeo que mostra a empolgação do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) com o seu novo aliado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem deverá ser o candidato a vice na chapa para a Presidência da República, durante reunião com centrais sindicais na quinta-feira, 14, já é um dos que mais viralizaram na pré-campanha.

Um dia depois, há muita perplexidade com o entusiasmo demonstrado pelo ex-tucano. Ao finalizar o seu discurso, no qual lembrou a luta comum contra a ditadura e pela democracia, ele disparou afagos ao companheiro de chapa. “A luta sindical deu ao Brasil o seu maior líder popular: Lula, Lula! Viva Lula, viva os trabalhadores deste Brasil!”, disse aos gritos – e sob aplausos das centenas de sindicalistas presentes.

“Anotem o que vou falar: Lula vai perder a eleição devido ao apoio do Geraldo Alckmin. É tão falso que dá nojo!”, postou Xico Graziano, que foi secretário estadual de Agricultura e de Meio Ambiente nas gestões dos tucanos Mário Covas e José Serra, respectivamente.

“Deprimente. Esse é o Twitter”, postou o ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, que foi filiado ao PSDB entre 2009 e 2020 e apoiou a candidatura de Alckmin à Presidência da República em 2018.

Entre os bolsonaristas, também há estupefação. “Todo ser humano pode mudar. Todo ser humano pode ter uma explosão de ira, uma reação exagerada e, depois, se arrepender. Mas eu estranho muito mudanças drásticas. Vocês assistiram ao vídeo do ex-governador Geraldo Alckmin?”, postou a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB).

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR) lembrou a já célebre — e cada vez mais difundida — frase de Alckmin em 2018 de que Lula queria ser eleito presidente novamente para poder voltar à cena do crime e cutucou o ex-tucano. “Alckmin seria vítima da síndrome de Estocolmo ou co-partícipe do crime de Lula?”, questionou.