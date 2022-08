Datafolha: vantagem diminui, mas Lula ainda venceria no primeiro turno

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18, atualizou a situação dos votos válidos na corrida pela Presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agora tem 51%, o que ainda sustentaria sua vitória no primeiro turno das eleições — para tal, é necessário 50% dos votos válidos mais um. Jair Bolsonaro (PL), em segundo lugar, tem 35%.

O cenário, no entanto, é incerto, porque a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos — ou seja, no limite, Lula pode ter apenas 49% dos votos válidos.

A nova pesquisa mostra um cenário semelhante ao que foi apontado no Datafolha de 28 de julho. Naquela data, Lula tinha 52% dos votos válidos, o que também liquidaria a fatura no primeiro round. Já Bolsonaro ficava nos 32%. Apesar da vantagem do petista ter recuado, os cenários mantêm a lógica do levantamento de dois meses atrás, que indicava 53% a 32% para o petista entre os votos válidos.

Terceiro colocado na pesquisa presidencial, Ciro Gomes (PDT) permaneceu no mesmo patamar de votos válidos de três semanas atrás. O pedetista tinha 9% na última pesquisa, e agora soma 8%.

O Datafolha ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), data do começo da campanha de rua, e esta quinta (18). A pesquisa foi cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09404/2022.

Continua após a publicidade