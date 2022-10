Datafolha: Em SP, Tarcísio tem 50% dos votos totais, e Haddad, 40%

Atualizado em 7 out 2022, 17h44 - Publicado em 7 out 2022, 17h43

Por Da Redação Atualizado em 7 out 2022, 17h44 - Publicado em 7 out 2022, 17h43

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 50% das intenções de voto contra 40% do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), segundo levantamento feito entre os dias 5 e 7 de outubro pelo Datafolha e divulgado nesta sexta-feira, 7.

Outros 6% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 4% declararam que não sabem ou não responderam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Quando são considerados os votos válidos (sem contar brancos e nulos), Tarcísio tem 55% contra 45% de Haddad.

Essa é a primeira pesquisa feita pelo Datafolha no segundo turno. O instituto errou a sua projeção divulgada na véspera da votação do primeiro turno, quando apontou 39% para Haddad e 31% para Tarcísio – nas urnas o ex-ministro chegou à frente, com 42,3%, contra 35,7% do petista.

A pesquisa divulgada hoje, contratada pelos jornais Folha de S. Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.806 pessoas de forma presencial e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-09303/2022

Continua após a publicidade