Datafolha: sem França, Haddad tem 34%, e Tarcísio e Garcia empatam em 13%

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) lidera a corrida ao governo de São Paulo com 34% das intenções de voto, segundo pesquisa feita pelo instituto Datafolha na quarta-feira, 29, e nesta quinta-feira, 30, naquele que é hoje o cenário mais provável: sem o ex-governador Márcio França (PSB), que deve abdicar da candidatura e integrar a chapa do petista.

Nesse cenário, aparecem empatados na sequência o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), ambos com 13%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem Gabriel Colombo (PCB), com 3%; Felicio Ramuth (PSD), com 2%; Altino Junior (PSTU), com 2%; e três candidatos com 1%: Vinicius Poit (Novo), Abraham Weintraub (PMB) e Elvis Cezar (PDT).

Entre os entrevistados, 20% afirmaram que irão votar em nulo, em branco ou em nenhum e 9% disseram que não sabem.

Isolado

A desistência de Márcio França da corrida ao Palácio dos Bandeirantes é algo esperado para os próximos dias. Ele resistiu às abordagens nesse sentido durante muito tempo, alegando que era mais competitivo que Haddad porque tinha condição de ampliar o eleitorado mais ao centro e à direita e, com isso, derrotar tanto o bolsonarismo quanto o PSDB, que governa o estado há 28 anos.

Mas nos últimos dias, França começou a se sentir isolado em razão da dificuldade para formar alianças e da pressão que sofria, tanto vinda de petistas graúdos, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quanto de dirigentes do próprio PSB, que defendiam a aliança em São Paulo para negociar o apoio do PT em outros estados.

Outro sinal foi a entrada em campo do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) na campanha de Haddad — o ex-tucano esteve com o petista na sexta-feira, 24, em Andradina, interior de São Paulo, em um evento do MST, onde tratou o ex-prefeito como governador. Alckmin é aliado de França, que foi o seu vice quando governou o estado entre 2015 e 2018.

Com França

No cenário que ainda tem o nome de França, Haddad tem 28% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador do PSB, que tem 16%; de Tarcísio, com 12%, e de Garcia, com 10%.

Na sequência aparecem Colombo e Ramuth, ambos com 2%; e quatro candidatos com 1%: Poit, Weintraub, Cezar e Altino. Nesse cenário, 16% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 9% informaram que ainda não sabem.

A pesquisa foi feita com 1.806 eleitores de 61 municípios do estado de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº SP-02523/2022.

