Datafolha: Paes amplia vantagem sobre Ramagem e Tarcísio Motta no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ampliou o seu favoritismo na disputa por um novo mandato, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 22, pelo instituto Datafolha. Ele tem 56% das intenções de voto contra 9% de Alexandre Ramagem (PL) e 7% de Tarcísio Motta (PSOL), ambos deputados federais.

Em relação ao levantamento feito no início de julho pelo mesmo instituto, Paes avançou três pontos (tinha 53%), enquanto Ramagem e Motta inverteram seus números: antes, Motta tinha 9% e Ramagem, 7%.

Na pesquisa divulgada nesta quinta, aparecem também o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), com 3%; o deputado federal Marcelo Queiroz (PP) e Cyro Garcia (PSTU), com 2%; Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo), com 1%.

Entre os entrevistados, 13% disseram que pretendem anular o voto enquanto outros 5% disseram que não sabem quem escolher.

Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-07042/2024, ouviu 1.106 eleitores de terça-feira (20) até esta quinta.