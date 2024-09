Datafolha: Nunes e Boulos mantêm empate, descolados de Marçal

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 19, mostra o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em São Paulo, com 27% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSOL), que oscilou um ponto para cima e chegou a 26%. O coach Pablo Marçal (PRTB) aparece descolado dos adversários, com 19%.

Nunes manteve a porcentagem do levantamento da semana passada, assim como Marçal. O empresário, que estava em ascensão durante o mês de agosto, chegou a embolar a disputa pela liderança em um empate triplo com os rivais, mas se distanciou nas últimas semanas. Agora, está em terceiro lugar na corrida eleitoral.

Os outros candidatos seguem estagnados. A deputada Tabata Amaral (PSB) continua com 8%, empatada com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que tem 6%. Marina Helena (Novo) permanece com 3%. Os demais não pontuaram. Os votos brancos ou nulos são 6% (eram 7%), e 3% não responderam (eram 4%).

O instituto entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. Esse é o primeiro levantamento do Datafolha após a polêmica cadeirada de Datena em Marçal durante o debate da TV Cultura — nenhum dos dois, no entanto, apresentou melhora no desempenho. Pelo contrário. O índice de rejeição do coach subiu 17 pontos em seis semanas. Conforme o levantamento, 47% jamais votariam em Marçal. Na semana passada, eram 44%. Boulos é rejeitado por 38%, Datena, por 35%, e Nunes, por 21%.

Além de ser o mais rejeitado, o candidato do PRTB também é o menos popular — 18% dizem não o conhecer. Boulos é desconhecido por 15%, e Nunes, por 8%. O instituto também sondou se os eleitores sabem o número de urna de seus candidatos — 42% acertaram, 11% erraram e 44% disseram não saber. Marçal e Boulos levam vantagem nesse quesito.

Bolsonaristas

A pesquisa que o eleitorado bolsonarista de São Paulo segue dividido — 41% dizem votar em Marçal, e 40% em Nunes. Na rodada anterior, o coach tinha 42%, ante 39% do prefeito. Nesse caso, a margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.