Datafolha: Marçal supera Boulos e agora é o mais rejeitado em São Paulo

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 12, mostra que o candidato do PRTB, Pablo Marçal, passou a ser o mais rejeitado pelos eleitores paulistanos. No levantamento anterior, ele estava tecnicamente empatado com o deputado do PSOL, Guilherme Boulos. Segundo a sondagem, o coach agora é descartado por 44% do eleitorado, enquanto 37% dos entrevistados disseram que não votariam no psolista.

Na pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada no dia 5 de setembro, Marçal tinha rejeição de 38% — ou seja, sua taxa aumentou seis pontos percentuais. Boulos tinha os mesmos 37%, e José Luiz Datena (PSDB), o terceiro mais rejeitado, aparecia com 32% – mesmo resultado do levantamento atual. Já o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) era rechaçado por 21% dos entrevistados e viu o seu percentual cair para 19%.

Marçal é mais rejeitado pelo eleitorado que tem ensino superior e ganha mais de cinco salários mínimos. Do total de entrevistados desses grupos, 55% dizem que não votariam de jeito nenhum no coach. A rejeição de Marçal entre mulheres é de 45% e entre os homens de 42%. Boulos, por outro lado, é mais rejeitado pelos homens (42%) do que pelas mulheres (32%). Ele também tem alta rejeição entre os eleitores que completaram a faculdade (41%) e entre os que recebem entre dois e cinco salários mínimos (42%).

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais e para menos. O instituto Datafolha ouviu 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 10 e 11 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-07978/2024.

Nunes lidera pesquisa

A pesquisa divulgada nesta quinta–feira, 12, coloca o candidato à reeleição numericamente à frente com 27% das intenções de voto. Nunes cresceu cinco pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Boulos também teve uma oscilação positiva de três pontos percentuais e chegou a 25%. Marçal oscilou para baixo, saindo de 22% para 19%.

Um dos espaços em que o prefeito conseguiu avançar foi entre os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. Nunes tinha 31%, em 5 de setembro, e agora está com 39% nesse segmento. Já Marçal – que ainda lidera entre os bolsonaristas – recuou. O candidato do PRTB tinha 48% e foi para 42% na comparação entre os dois levantamentos.