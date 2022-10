Datafolha: Lula tem 49% dos votos totais e Bolsonaro, 44%

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 7 out 2022, 17h22 - Publicado em 7 out 2022, 17h16

Atualizado em 7 out 2022, 17h22 - Publicado em 7 out 2022, 17h16

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49% das intenções de voto contra 44% do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa pela Presidência da República, de acordo com levantamento feito entre os dias 5 e 7 de outubro e divulgado nesta sexta-feira, 7.

Entre os entrevistados, 6% disseram que irão votar em nulo, branco ou nenhum e 2% declararam que não sabem ou não responderam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em votos válidos, Lula tem 53% contra 47% de Bolsonaro. Na votação do primeiro turno, no dia 2 de outubro, o ex-presidente teve 48,4% dos votos válidos contra 43,2% do presidente.

A pesquisa é a primeira divulgada pelo instituto no segundo turno. O Datafolha errou a sua projeção divulgada na véspera do primeiro turno, quando apontou 50% dos votos válidos para Lula e 36% para Bolsonaro.

Segundo a sondagem, 51% dizem que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro contra 46% que afirmam o mesmo em relação a Lula. No total do eleitorado, 93% afirma estar com o voto decidido e apenas 7% admite que pode mudar até o segundo turno, no dia 30 de outubro.

No levantamento divulgado hoje, foram entrevistados 2.884 eleitores em 170 municípios. A A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02012/2022.

