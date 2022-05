Datafolha: Lula atinge percentual para ganhar no primeiro turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 54% dos votos válidos e atingiu percentual suficiente para ganhar em primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26 – a eleição presidencial, no entanto, só ocorrerá daqui a mais de quatro meses, no dia 2 de outubro.

O percentual de votos válidos, que exclui brancos e nulos, é usado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na apuração da eleição – para ganhar em primeiro turno, um candidato precisa ter 50% dos votos mais um.

De acordo com o levantamento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 30%, seguido de Ciro Gomes (PDT), com 8%); Simone Tebet (MDB) e André Janones (MDB), ambos com 2%; Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU), ambos com 1%.

Na pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são apresentados), Lula lidera com 48% contra 27% no Bolsonaro – leia a matéria completa aqui. Nesse caso, o percentual leva em conta os brancos e nulos.

Cautela

As lideranças petistas têm adotado um tom de cautela quanto à possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, porque temem principalmente o clima de “já ganhou”, que pode levar à desmobilização da militância e do eleitorado. Em outros levantamentos anteriores de institutos de pesquisa, o petista já chegou a atingir percentual suficiente para levar em primeiro turno.

Entre os motivos para adotar cautela, os petistas apontam que os candidatos ainda nem estão definidos — só serão confirmados nas convenções partidárias do final de julho e começo de agosto — e a campanha presidencial só começar oficialmente em agosto.

No último dia 3 de maio, o próprio ex-presidente alertou seus apoiadores sobre o clima de “já ganhou”. “Não penso que já ganhei as eleições, porque se tem alguém nesse país que tem experiência em eleição presidencial, sou eu. Já perdi muitas, já ganhei muitas”, disse no evento em que anunciou a aliança com o Solidariedade. Lula foi derrotado nas eleições presidenciais de 1989 (segundo turno), 1994 e 1998 (primeiro turno).

A pesquisa Datafolha foi feita entre os dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 municípios de todos os estados e do Distrito Federal e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-05166/2022.

Continua após a publicidade