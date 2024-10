Datafolha: Fuad larga na frente de Bruno Engler em Belo Horizonte

A primeira pesquisa eleitoral do Datafolha depois do primeiro turno das eleições, divulgada nesta quinta, 10, mostra que, em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman (PSD) tem uma ligeira vantagem sobre o seu adversário Bruno Engler (PL). Enquanto o candidato à reeleição tem 48% das intenções de voto, o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a capital mineira tem 41%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O resultado da pesquisa desta quinta-feira inverte o pódio do resultado das urnas no domingo, 7. Engler foi para o segundo turno com 34,38%, equivalente a 435 853 dos votos, consolidando-se em primeiro lugar. Enquanto isso, Fuad ficou em segundo, obtendo 26,54% — 336 442 votos. A diferença entre os dois foi de 99 411 votos, o equivalente a 7,84% do eleitorado de Belo Horizonte. O terceiro lugar ficou com o apresentador Mauro Tramonte (Republicanos), que liderava no começo da campanha, mas fez apenas 15,22% dos votos. Em quarto, ficou Gabriel (MDB), que teve 10,55% e em quinto ficou a deputada federal Duda Salabert (PDT), que fez 7,68% dos votos.

Segundo o levantamento do Datafolha, 84% dos eleitores de Belo Horizonte disseram que já estão decididos sobre o seu voto. Engler lidera a rejeição: 48% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. A rejeição do prefeito também é alta, chegando a 39%. Os eleitores do candidato bolsonarista são mais fieis. A pesquisa do Datafolha indicou que ele é o candidato ideal para 63% dos seus eleitores, enquanto 35% disseram que vão votar nele porque não há opção melhor. Nesse mesmo segmento da pesquisa, Fuad é considerado o nome ideal por 44% dos seus eleitores, enquanto 56% disseram que votarão nele por não haver opção melhor.

Além disso, 8% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo enquanto 4% disseram que ainda não sabem em quem vão votar. A pesquisa ouviu 910 pessoas presencialmente, nos dias 8 e 9 de outubro.