Datafolha em SP: Garcia sobe 4 pontos e tem empate técnico com Tarcísio

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 15, uma nova pesquisa eleitoral para a disputa pelo governo de São Paulo. As posições seguem as mesmas em relação ao levantamento anterior, divulgado em 1º de setembro, com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) na liderança, seguido pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB). O tucano, no entanto, avançou quatro pontos e está em empate técnico com o bolsonarista, que subiu um ponto.

Haddad passou de 35% para 36%, Tarcísio foi de 21% para 22% e Garcia cresceu de 15% para 19%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Abaixo dos três primeiros candidatos aparecem Carol Vigliar (Unidade Popular), Elvis Cezar (PDT), Vinicius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (DC), e Altino Júnior (PSTU), todos com 1% das intenções de voto. Edson Dorta (PCO) não pontuou.

Eleitores que responderam votar em branco ou nulo são 11% (eram 12% na pesquisa anterior) e os que não souberam responder somam 7% (eram 10%).

Para a pesquisa divulgada nesta quinta, registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-06078/2022, o Datafolha entrevistou 1808 pessoas em 74 municípios do estado de São Paulo, entre os dias 13 e 15 de setembro.

Continua após a publicidade

Rejeição

O Datafolha também mediu a rejeição aos candidatos, ou seja, aqueles em quem os eleitores dizem não votar de jeito nenhum. Fernando Haddad lidera neste quesito, com 35% (tinha 36% na pesquisa anterior), seguido por Tarcísio Gomes de Freitas, com 27% (tinha 24%). Rodrigo Garcia tem apenas a sexta maior rejeição, com 17% (eram 16%).

A rejeição aos outros candidatos é de 21% para Altino Júnior; 18% para Elvis Cezar e Antonio Jorge; 17% para Gabriel Colombo; 16% para Vinicius Poit e Carol Vigliar; e 7% para Edson Dorta.

Eleitores que rejeitam todos os candidatos ou não votariam em nenhum são 4%. Os que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum também somam 4%. Não souberam responder 12% dos entrevistados.

Segundo turno

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira mostra ainda dois cenários para disputa de segundo turno no estado. Em ambos, Fernando Haddad supera seus principais adversários, Tarcísio Gomes de Freitas e Rodrigo Garcia.

No embate direto contra o tucano, Haddad aparece com 47% da preferência contra 41%, com 11% de brancos e nulos e 2% de indecisos. Na pesquisa do início do mês, o petista vencia por 48% a 38%, com 11% de brancos e nulos e 3% de indecisos.

Quando o adversário é o ex-ministro, o ex-prefeito tem 54% das intenções de voto contra 36%, cenário em que 8% votariam em branco ou nulo e 2% não sabem. No levantamento anterior, Haddad tinha 51% contra 36% de Tarcísio, com 9% de brancos e nulos e 3% de indecisos.

Continua após a publicidade