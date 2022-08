Datafolha em MG: Romeu Zema tem 47% e Alexandre Kalil, 23%

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 18, novos números para a disputa pelo governo de Minas Gerais. O levantamento mostra que, na largada da campanha, o atual governador, Romeu Zema (Novo), oscilou negativamente, mas mantém uma vantagem confortável sobre o seu principal adversário, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que cresceu dentro da margem de erro.

Segundo o Datafolha, Zema tem 47% das intenções de voto (tinha 48% em julho), enquanto Kalil aparece com 23% da preferência (tinha 21% em julho). Em seguida vêm o senador Carlos Viana (PL), que foi de 4% para 5%, empatado dentro da margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com Vanessa Portugal (PSTU) e Renata Regina (PCB), ambas com 2%.

Marcaram 1% Marcus Pestana (PSDB), Cabo Paulo Tristão (PMB), Lourdes Francisco (PCO) e Lorene Figueiredo (PSOL). Indira Xavier (UP) não pontuou. Brancos e nulos somam 9% e eleitores indecisos, 9%.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 1.216 eleitores entre os dias 16 e 18 de agosto e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MG-06603/2022.

Avaliação de governo e rejeição

A pesquisa do Datafolha mediu a avaliação dos eleitores de Minas Gerais ao governo de Romeu Zema. Os que classificam a gestão como “ótima” ou “boa” são 47%, os que a veem como “regular” são 33% e os que a avaliam como “ruim” ou “péssima” são 15%.

O instituto também mostra a rejeição aos candidatos, ou seja, aqueles em que os eleitores não votariam de jeito nenhum. Nesse quesito, Alexandre Kalil tem 27% e Romeu Zema, 21%.

Disputa presidencial em Minas Gerais

O Datafolha ainda traz números da corrida presidencial no estado, segundo maior colégio eleitoral do país, com 16,3 milhões de eleitores, onde todos os presidentes eleitos desde a redemocratização venceram.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi de 48% em julho para 49% e o presidente Jair Bolsonaro passou de 28% para 29%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 6% entre os eleitores mineiros e a senadora Simone Tebet (MDB), 2%. Vera Lúcia (PSTU) marcou 1% no estado, assim como o coach Pablo Marçal, que teve sua candidatura retirada pelo PROS. Roberto Jefferson (PTB), José Maria Eymael (DC) e Felipe D’Ávila (Novo) não pontuaram.

