Datafolha e o ‘clima de Copa do Mundo’ para Centrão e aliados de Bolsonaro

A nova pesquisa Datafolha sobre a sucessão presidencial que será divulgada nesta quinta-feira, 23, provoca muita expectativa no meio político, principalmente porque o último levantamento do instituto, no final de maio, mostrou a até agora maior vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o presidente Jair Bolsonaro (PL), de 21 pontos (48% a 27%).

Mas há um contingente especial de políticos tensos à espera da nova sondagem: os aliados eleitorais do presidente, em especial o Centrão. A menos de um mês do início das convenções partidárias que irão formalizar as alianças no estado e na eleição nacional (a partir de 20 de julho), há muitos políticos preocupados com a recente deterioração da imagem do presidente e seu governo.

Nos últimos dias, Bolsonaro sofreu desgastes com o novo aumento do preço dos combustíveis e com a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro em investigação sobre um suposto esquema de corrupção no MEC – um golpe duro para um governo que pensava em usar o fato de não ter grandes escândalos como um trunfo eleitoral.

Quando o último Datafolha apontou que Lula ampliava a dianteira, já houve um certo pânico entre membros ilustres do Centrão, como os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações), um do PP e outro do PL, dois dos principais partidos do Centrão – o outro é o Republicanos. A principal estratégia à época foi tentar desacreditar o instituto e contrastar os resultados com as aglomerações provocadas pelo presidente em suas aparições públicos, que os bolsonaristas gostam de chamar de “Datapovo”.

Hoje, integrantes desses partidos já flertam com Lula em alguns estados do Nordeste, mas têm mantido uma certa fidelidade ao projeto de Bolsonaro. Mas, como se sabe, o histórico político do Centrão não é exatamente de fidelidade, mas de sobrevivência. Um episódio ilustre foi quando o grupo desembarcou em peso do governo Dilma Roussef quando viu que o barco começou a afundar – em pouquíssimo tempo, já estavam na canoa de Michel Temer (MDB).

A pesquisa Datafolha que será divulgada hoje ainda está sendo feita nas ruas, ou seja, vai medir ao menos parte do impacto com a prisão de Milton Ribeiro e toda a consequência do aumento dos preços dos combustíveis.

O Centrão acompanha tudo em clima de Copa do Mundo – não de alegria, mas de tensão