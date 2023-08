Datafolha: Boulos tem 32% na disputa pela prefeitura de SP; Nunes tem 24%

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) está na frente da disputa pela Prefeitura de São Paulo com 32% das intenções de voto, segundo a primeira pesquisa Datafolha sobre as eleições municipais de 2024, divulgada nesta quinta-feira, 31. O atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição, aparece em segundo lugar com 24%.

O levantamento também mostra os deputados Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil) tecnicamente empatados com 11% e 8%, respectivamente. O ex-deputado Vinicius Poit (Novo), candidato ao governo de São Paulo no pleito de 2022, aparece em quinto lugar com 2%. Os entrevistados que declararam voto nulo ou branco são 18%, enquanto os que dizem não saber responder são 5%.

Na pesquisa espontânea, em que o eleitor não recebe a lista de pré-candidatos previamente, Boulos também lidera, com 8% das intenções de voto, seguido por Nunes, com 4%, e Kim, com 1%. Outros 2% indicam voto “no atual prefeito”, mas sem citar seu nome. Pelo menos 72% afirmaram não ter candidato e 7% indicam que vão anular ou votar em branco.

Liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Boulos disputou a eleição para a prefeitura da capital paulista nas eleições de 2020, mas foi derrotado por Bruno Covas (PSDB). Em 2022, ele foi o mais votado do estado para assumir uma vaga na Câmara dos Deputados. Já Nunes assumiu a administração do município após a morte do ex-prefeito tucano, em maio de 2021, e agora disputa a reeleição.

O Datafolha também avaliou o nível de conhecimento dos paulistas sobre os pré-candidatos. Pelo menos 31% disseram conhecer Boulos muito bem, 22% conhecem pouco, 27% só ouviram falar, enquanto 20% dizem não conhecê-lo. Nunes é bem conhecido por 24% dos entrevistados, 26% declararam conhecer pouco, 29% só ouviram falar e outros 21% dizem não conhecer o prefeito.

O instituto ouviu 1.092 eleitores na capital paulista na terça, 29, e na quarta-feira, 30. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

