Damares flerta com cinco estados e decide estrear na política por outro

A ex-ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) flertou com cinco estados para realizar a sua estreia em eleições – São Paulo, Amapá, Sergipe, Pará e Roraima –, mas acabou optando por outro que nunca foi cogitado: ela mudou o seu domicílio eleitoral para o Distrito Federal.

“Desde já agradeço todo o carinho desse povo maravilhoso de SP, PA, AP, RR e do meu amado Sergipe. Amo cada um de vocês, mas tenho que informar a todos que mudei meu domicílio eleitoral para o Distrito Federal. Brasília me acolhe há 23 anos e já me sinto um pouco filha dessa terra também”, afirmou em post no Twitter.

Ela diz que ainda não é candidata — mas será, foi para isso que deixou o governo — e que o seu futuro político vai depender do seu partido, o Republicanos. E já anunciou o seu lema: Deus, pátria, família e liberdade.