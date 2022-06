Damares e mais três: a disputa acirrada pela vaga do Senado no DF

A ex-ministra dos Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro, Damares Alves (Republicanos-DF), está embolada com outros três pré-candidatos na disputa por uma vaga no Senado pelo Distrito Federal: o senador Reguffe (União Brasil), atual detentor do posto; a ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL); e a deputada federal Erika Kokay (PT).

Segundo pesquisa feita entre os dias 6 e 7 de junho pelo instituto Real Time Big Data e divulgada nesta quarta-feira, 8, Reguffe tem 17% das intenções de voto, enquanto os outros três tem 16%. É um empate quadruplo na liderança, dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Abaixo deles estão Paulo Octavio (PSD), com 7%; e Paulo Roque (Novo), com 2%, além de 12% de brancos e nulos e 14% de eleitores que não sabem ou não responderam.

A pesquisa não testou um cenário sem Arruda ou Damares, uma vez que as duas garantem suas candidaturas apesar de disputarem o voto bolsonarista no DF. Aliados das campanhas das ex-ministras, tanto do Republicanos quanto do PL, no entanto admitem que a divisão de voto é prejudicial para ambas, e que o ideal seria desatar esse nó até o começo de agosto.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-00040/2022.

