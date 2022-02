Damares “demoniza” o TikTok em novo capítulo de sua cruzada moral

A máquina de lançar teorias simplistas e sem sentido do governo Bolsonaro mostrou nesta terça-feira, 1º, sua mais nova pérola. Na abertura da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, em Brasília, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, atribuiu a gravidez de crianças e adolescentes ao, acreditem, uso da rede social TikTok e à “erotização preococe”. “Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde: ‘resolva, minha filha engravidou’, depois que deixou sua filha ir pro TikTok vender seu corpo. Uma coisa está muito atrelada com a outra”, concluiu a ministra.

A semana de prevenção à gravidez precoce, lançada por Damares com esse discurso, inclui a divulgação de um Plano Nacional para o tema, com uma campanha para prevenir a “sexualização precoce” de crianças e adolescentes contra a “erotização infantil” e um “guia de autocuidado” com recomendações contra o “risco Sexual Precoce e da Gravidez na Adolescência”. O plano lançado pela pasta não faz menção, ao menos abertamente, à abstinência sexual de jovens como modo de evitar a gravidez precoce, já defendida por Damares Alves — fala-se em “tempo oportuno para cada ação ao longo da vida” — e apoia a educação sexual.

“A educação abrangente na área da sexualidade, acompanhada de práticas e ensino voltadas à tomada de decisões oportunas e responsáveis a respeito da vida sexual, construção de relacionamentos saudáveis, proteção da família e da comunidade, e estabelecimento de metas de vida, pode contribuir para a mitigação das condições de vulnerabilidade de crianças e adolescentes”, diz o documento.