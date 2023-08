Da esquerda à direita: os deputados que estão na mira do Conselho de Ética

Dez deputados começarão a ter os seus futuros trçados nesta quarta-feira, 2, quando o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputado analisará os pareceres referentes a dez pedidos de cassação feitos contra ele.

Será a primeira reunião com esse objetivo do colegiado, que foi instalado em abril deste ano e é presidido pelo deputado Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA) e tem 21 integrantes titulares e outros 21 suplentes.

A lista de deputados ameaçados não tem coloração ideológica. Há tanto apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto integrantes da base governista.

Veja abaixo a lista dos deputados que estão na mira da comissão, segundo relatório divulgado pela Agência Câmara.

Carla Zambelli (PL-SP)

O processo foi apresentado pelo PSB e tem como relator o deputado João Leão (PP-BA). O partido acusa a deputada de quebra de decoro parlamentar por ter xingado e constrangido o deputado Duarte (PSB-MA) durante audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Márcio Jerry (PCdoB-MA)

O processo foi apresentado pelo PL e tem como relator o deputado Ricardo Maia (MDB-BA) também por quebra de decoro. Ele é acusado de importunação sexual contra a deputada Julia Zanatta (PL-SC), também durante audiência com Flávio Dino.

Nikolas Ferreira (PL-MG))

O processo foi apresentado por quatro partidos: PSOL, PDT, PT e PSB e é relatado pelo deputado Alexandre Leite (União-SP). As legendas afirmam que Ferreira faltou com o decoro ao usar uma peruca loira para, no Dia Internacional da Mulher, “fazer um discurso de cunho flagrantemente discriminatório e transfóbico”.

José Medeiros (PL-MT)

O processo foi apresentado pelo PT também por quebra de decoro durante a sessão que comemorava o Dia da Mulher. O relator é o deputado Albuquerque (Republicanos-RR). Medeiros é acusado de intimidar a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) e de xingar e agredir o deputado Miguel Ângelo (PT-MG) quando este foi defender a parlamentar paranaense.

Juliana Cardoso (PT-SP)

O PP diz que a deputada Juliana Cardoso (PT-SP) quebrou o decoro parlamentar ao chamar de “assassinos” os parlamentares favoráveis à urgência do projeto que dificulta a demarcação de terras indígenas (PL 409/07, conhecido como Marco Temporal), incluindo o presidente Arthur Lira (PP-AL). O relator do caso é o deputado Gabriel Mota (Republicanos-RR)

Talíria Petrone (PSOL-RJ)

O PL acusa a deputada de quebra de decoro parlamentar por, durante reunião da CPI do MST, ter acusado o relator do colegiado, deputado Ricardo Salles (PL-SP), de fraudar mapas e ter relação com o garimpo. O relator é o deputado Rafael Simoes (União-MG).

Eduardo Bolsonaro (Pl-SP)

O PT pede a aplicações de sanções cabíveis contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por desentendimento com o deputado Marcon (PT-RS), em reunião da Comissão de Trabalho. O deputado Josenildo (PDT-AP) é o relator da representação. A confusão começou após Marcon ter questionado a facada desferida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, Eduardo Bolsonaro levantou, xingou e ameaçou o petista. Os dois foram contidos por colegas.

Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Na representação, o PL pede que a deputada seja punida por ter ofendido deputados que votaram favoravelmente ao projeto do marco temporal de terras indígenas (PL 490/07), no Plenário da Câmara, no fim de maio. O partido diz que foi especialmente ofendido o deputado Zé Trovão (PL-SC), autor do requerimento para a votação da proposta e que usava o microfone no momento das críticas. O relator do caso é o deputado Paulo Magalhães (PSD-BA).

Talíria Petrone (PSOL-RJ)

O PL também acusa a deputada de hostilizar um colega com posição contrária durante a votação do projeto do marco temporal de terras indígenas. Para o partido, “a representada dissemina em suas redes sociais imputando aos pares a pecha de exterminadores”. O relator é o deputado Rafael Simoes (União-MG).

Fernanda Melchiona (PSOL-RS)

Ainda no contexto da votação do projeto do marco temporal de terras indígenas, o PL representou contra a deputada por ter postado a foto de vários deputados gaúchos que votaram a favor da matéria. A questão tem como relator o deputado Alex Manente (Cidadania-SP).

