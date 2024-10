Curitiba: ‘Vou para o embate’, diz Eduardo Pimentel em sabatina de VEJA

O candidato à prefeitura de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) foi o primeiro entrevistado da série de sabatinas que VEJA promoverá com os concorrentes no segundo turno das eleições nas principais cidades do país.

As entrevistas, que integram o projeto VEJA E VOTE, serão feitas por jornalistas de VEJA.

Assista à íntegra da sabatina no vídeo acima.

Na sabatina, Pimentel, que é o atual vice-prefeito da capital do Paraná, falou sobre propostas em temas centrais como transporte público, trânsito, habitação, saúde, educação, segurança pública e área social, entre outros.

Na questão do trânsito, por exemplo, Pimentel negou que exista uma “indústria das multas”, como foi ventilado pelos candidatos de oposição. Disse ser “totalmente contra arapucas” na fiscalização da circulação de veículos e prometeu aumentar a sinalização dos redutores de velocidade.

Pimentel também disse que aposta na nova concessão do transporte público coletivo, que está em andamento, para melhorar mobilidade e conforto para os usuários e abrangência da rede, além de buscar alternativas para reduzir o custo do serviço (ele prometeu tarifa zero para quem procura emprego e redução do valor da passagem em 50% aos domingos).

O candidato ainda comentou sobre o comportamento de Jair Bolsonaro na campanha. Apesar de o PL ter o candidato a vice em sua chapa (o ex-deputado Paulo Eduardo Martins), o ex-presidente acenou para a candidatura da adversária Cristina Graeml (PMB).

Pimentel prometeu também aumentar o tom contra a concorrente neste segundo turno. Surpresa da reta final, a candidata, segundo ele, não tem propostas para a cidade. Ele qualificou a candidatura dela de “aventura” e disse que a aposta da adversária em pautas morais não vai surtir efeito, porque ele não tem nada a temer sob esse aspecto,

“Vou para o embate, vou para o debate, para o enfrentamento. Não vou deixar Curitiba cair na mão do improviso, da agressão e da demagogia. Quero mostrar para o eleitor curitibano o preparo e a experiência para administrar um orçamento público de 15 bilhões de reais”, declarou.

Rival cancelou duas vezes a sabatina

A candidata Cristina Graeml foi convidada insistentemente para a sabatina, confirmou presença duas vezes e desmarcou nas duas oportunidades.

