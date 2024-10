Curitiba: Pimentel cresce e abre 8 pontos de vantagem para Cristina Graeml

Na reta final para o segundo turno da eleição em Curitiba, o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) abriu vantagem sobre a sua oponente, a jornalista Cristina Graeml (PMB), segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 21, pelo instituto AtlasIntel.

De acordo com o levantamento, Pimentel tem 51,4% das intenções de voto contra 43% de Graeml — a vantagem do candidato do PSD está fora da margem de erro da pesquisa, é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Votos brancos e nulos representam 4,8% do total, e outros 0,9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Desde o início da segunda fase de campanha, esta é a primeira pesquisa que indica um favorito ao Executivo local. Em comparação com o levantamento anterior, publicado pelo AtlasIntel na quarta-feira, 16, Pimentel avançou 2,4 pontos percentuais na preferência do eleitor e Graeml recuou 2 pontos, desfazendo o empate na margem de erro (o placar era de 49% a 45% a favor do vice-prefeito).

Se forem computados apenas os votos válidos (sem contar brancos e nulos), que é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral no dia da apuração, Pimentel tem 54,5% contra 45,5% de Cristina Graeml.

Racha no eleitorado

Desde a reta final do primeiro turno, a disputa pela prefeitura de Curitiba é marcada por uma acirrada competição pelo voto do eleitorado à direita. Na primeira rodada de votação, Pimentel recebeu 33,51% dos votos válidos contra 31,17% de Graeml, diferença equivalente a menos de 20 mil votos no maior colégio eleitoral do Paraná.

O apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, visto como crucial por ambos os candidatos, é ponto de atrito dentro das campanhas e do próprio eleitorado bolsonarista. Oficialmente, o PL integra a coligação de Pimentel, candidato do governador Ratinho Júnior (PSD), e indicou o nome de Paulo Martins para compor sua chapa como vice — o ex-mandatário, contudo, vem sinalizando que pode endossar publicamente a candidatura de Graeml, ex-comentarista da Jovem Pan e sua defensora de longa data.

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira indica os reflexos desta indefinição sobre as intenções de voto. De acordo com o levantamento, a preferência por Graeml é expressiva (63,7%) entre quem votou em Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. Já aqueles que votaram em Ratinho Júnior estão virtualmente divididos entre a jornalista (49,2% dos votos) e o vice-prefeito (49%) das intenções de voto neste segmento.

Já entre os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 77,3% declararam voto em Pimentel, no que parece ser uma clara opção para derrotar a direita na capital paranaense, uma vez que a esquerda ficou fora do segundo turno — o PSD, ao menos, integra a base do governo petista

O instituto AtlasIntel entrevistou 1.199 eleitores em Curitiba entre os dias 14 e 19 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PR-00791/2024.