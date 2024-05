Curitiba: aliado de Ratinho e Greca abre vantagem na corrida à prefeitura

O vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), candidato apoiado pelo prefeito Rafael Greca e pelo governador do Paraná, Ratinho Junior, ambos do seu partido, abriu vantagem na disputa pela prefeitura de Curitiba, segundo levantamento feito entre os dias 8 e 13 de maio pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 14.

De acordo com a pesquisa, Pimentel tem 22,9% das intenções de voto contra 13,1% do ex-prefeito Luciano Ducci (PSB); 12,8% do deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil); 11,0% do ex-governador Roberto Requião (sem partido); 8,1% do também ex-governador Beto Richa (PSDB); e 6,5% do ex-deputado federal Paulo Martins (PL).

Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, todos os cinco perseguidores mais próximos de Pimentel estão empatados tecnicamente entre si, enquanto o vice-prefeito do PSD lidera isolado.

Na sequência, vêm outro pelotão com o deputado estadual Goura Nataraj (PDT), com 5,4%; a jornalista Cristina Graeml (PMB), com 1,4%; o ex-deputado federal Luizão Goulart (Solidariedade); e o deputado federal Zeca Dirceu (PT), com 0,8%.

Outros candidatos não atingiram meio percentual na pesquisa. Entre os entrevistados, 10,0% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,4% não souberam ou não quiseram responder à pesquisa. O levantamento ouviu 800 eleitores.

Mudança de cenário

No levantamento anterior do Paraná Pesquisas, feito há cerca de um mês, o cenário era bem outro, com um empate técnico entre cinco pré-candidatos: Pimentel, Ducci, Leprevost, Richa e o ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo), que depois anunciou que desistira da eleição.

Popularidade

Além da saída de Deltan do páreo, parte da ascensão de Eduardo Pimentel se deve ao bom desempenho de seus padrinhos. Greca tem sua gestão à frente da prefeitura de Curitiba aprovada por 74,9% dos eleitores e reprovada por 21,5% — outros 3,6% não souberam ou não responderam.

Já Ratinho Junior – de quem Pimentel foi secretário estadual de Cidades até o início de maio – tem o seu trabalho no governo aprovado por 75,4% dos eleitores de Curitiba e desaprovado por 20,4% — outros 4,3% não souberam ou não responderam.