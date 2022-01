Criminoso solto por Marco Aurélio, do STF, está há quase 500 dias foragido

O traficante André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, está a um mês de completar 500 dias foragido sem que a polícia tenha ideia de onde ele se encontra. Tanto que ele consta da lista de “mais procurados” da Polícia Civil de São Paulo, que pede, a quem tiver, informações por e-mail e telefone para tentar encontrar o bandido.

A mesma Polícia Civil paulista, após meses de procura, o havia prendido no final de 2019 em uma casa de luxo em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Ele chegou a oferecer 10 milhões de reais para ser solto, mas não deu certo.

Pouco mais de um ano depois, ele obteve depois um habeas corpus do ministro Marco Aurélio Mello, no Supremo Tribunal Federal, no dia 10 de outubro – um sábado — sob a alegação de que ele estava preso há tempo demais sem uma condenação definitiva. Acusado de ligação com a máfia italiana Ndrangheta, ele tinha sido condenado a mais de 15 anos de prisão em 2013, mas ainda recorria.

O presidente do STF, Luiz Fux, chegou a revogar a prisão no mesmo dia, mas era tarde. Ele já estava solto. A polícia, no início, chegou a faze megaoperações de busca, sem resultado. E continua sendo procurado, como mostra o “cartaz” no site da Polícia Civil de SP, onde ele está numa lista de “os mais procurados”.