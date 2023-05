Criadora de start-up de cannabis medicinal fará parte do Conselhão de Lula

Na noite desta quarta-feira, 3, um jantar em Brasília oferecido pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, homenageará os membros nomeados para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado “Conselhão” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Criado pelo petista em seu primeiro governo (2003-2007), o órgão tem a missão de auxiliar o governo federal na criação de políticas públicas e acabou sendo extinto na gestão de Jair Bolsonaro.

A retomada do “Conselhão” ficou a cargo do ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Em sua nova formação, será liderado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, grupo de juristas ligado ao presidente Lula e ao PT. Carvalho será o anfitrião do evento desta noite dedicada aos novos membros do “Conselhão”, que serão empossados na quinta, 4.

A lista inclui nomes dos mais diferentes setores, incluindo áreas recentemente novas, como é o caso da cannabis medicinal. Uma das maiores especialistas no assunto do país, a empresária Viviane Sedola, integrante do “Conselhão”, é fundadora da Dr. Cannabis, plataforma digital que aproxima médicos e pacientes para tratamentos à base da planta.

A nomeação mais polêmica coube ao presidente Lula, que convidou para o grupo o Movimento dos Sem-Terra, em meio a uma série de novos atritos ocorridos entre o governo federal e o setor do agronegócio. Invasões recentes de propriedades feitas pelo MST motivaram a instalação de uma CPI tendo o grupo como alvo principal.