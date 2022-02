CPI da Chapecoense convoca Caixa e Petrobrás para audiência no Senado

Os presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e da Petrobrás, Joaquim Silva e Luna, foram convocados pelo Senado para depor na CPI da Chapecoense, comissão que busca responsabilizar os culpados pelo acidente ocorrido em novembro de 2016. As duas empresas mantêm contratos com a Tokio Marine, seguradora britânica responsável pelo voo que levava a equipe brasileira à Colômbia e caiu nos arredores de Medellín, causando 71 mortes.

“Os presidentes da Caixa e da Petrobrás terão que dizer o que pensam como clientes. Quais são os critérios para que uma empresa se credencie a ser seguradora da Caixa Econômica Federal? Um deles deve ser a reputação ilibada. Uma empresa que carrega esse fardo nas costas tem reputação ilibada? É isso que eu quero perguntar aos presidentes. Acho que vai ser muito útil”, defendeu o senador Espiridião Amin (PP-SC). A convocação foi aprovada por unanimidade na sessão presidida por Jorginho Mello (PL-SC), que também contou com a presença do relator Izalci Lucas (PSDB-DF).

Na mesma sessão, foram definidas também as convocações do atual presidente da Chapecoense, Nei Maidana, e do ex-presidente do clube, Plínio David de Nes Filho. Desde que Maidana assumiu a gestão, em dezembro último, o clube catarinense deixou de pagar as indenizações às famílias das vítimas com as quais firmou acordos trabalhistas na Justiça. A Chape entrou com um pedido de recuperação judicial junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Chapecó, tem uma dívida de mais de 120 milhões de reais e deve se transformar em sociedade anônima. Por isso, os parlamentares buscam esclarecer o não pagamento dos valores devidos e entender se a mudança na gestão do clube irá prejudicar os acordos com as famílias.

Segundo determinado pelo senador Jorginho Mello, o representante da Caixa, o atual presidente da Chapecoense e o ex-presidente serão ouvidos na próxima quinta-feira, 17 de fevereiro. Já o representante da Petrobrás terá seu depoimento na quinta seguinte, dia 24, junto com José Adalberto Ferrara, presidente da Tokyo Marine Brasil Seguradora.

A CPI da Chapecoense foi instaurada em dezembro de 2019 mas, interrompida pela pandemia, só retornou aos trabalhos em novembro de 2021. Desde então, ouviu representantes do clube, das famílias e controladores de voo com o intuito de esclarecer motivos e responsáveis pela tragédia. O acidente aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro de 2019, quando o avião que levava jogadores, dirigentes, convidados e jornalistas de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para Medellín, na Colômbia, caiu a 30 quilômetros do destino final por falta de combustível. Investigações posteriores apontaram que o seguro feito pela Tokio Marine não permitia que a aeronave da empresa boliviana LaMia sobrevoasse o território colombiano. Em processo paralelo movido por 42 famílias brasileiras nos Estados Unidos, a seguradora foi condenada em primeira instância a pagar 4,77 bilhões de reais de indenização.