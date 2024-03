Cortejado pelo PL, Tarcísio planeja ampliar atuação do partido no governo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai trocar a vereadora Sonaira Fernandes (Republicanos) pela deputada estadual Valeria Bolsonaro (PL) no comando da Secretaria de Políticas para a Mulher, reduzindo ainda mais a participação de seu atual partido no dia a dia da gestão. A escolha é dada como certa por colegas parlamentares e integrantes do secretariado estadual.

Na sexta, 15, Sonaira foi homenageada com a entrega da medalha do mérito legislativo pela sua provável sucessora em evento na Assembleia Legislativa de São Paulo com a participação, em vídeo, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1768814319435960676/photo/1

Ex-assessora do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de quem recebeu o convite para se lançar candidata, Sonaira é próxima da família e cotada para ser vice na chapa do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). Vereadora em primeiro mandato, ela deixou seu posto na Câmara Municipal no ano passado para assumir a recém-criada pasta da mulher estadual.

A saída de Sonaira do governo já estava prevista em função do calendário eleitoral deste ano. Mesmo que não seja escolhida como vice de Nunes, a secretária terá de deixar o posto para tentar se reeleger vereadora. O prazo para a descompatibilização de secretários municipais ou estaduais que desejam concorrer a uma vaga no legislativo é de seis meses antes do pleito, ou seja, 6 de abril.

Na avaliação da oposição, Tarcísio vai trocar “seis por meia dúzia”. Igualmente bolsonarista — até no nome, que adotou como alcunha política –, Valeria também foi eleita deputada na onda conservadora que mudou o perfil da Alesp em 2018 e com lema inspirado na campanha vencedora do ex-presidente: “Deus, pátria, família e liberdade”. Hoje, é presidente da Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres e integrante das frentes parlamentares em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras e de Defesa do Combate ao Câncer.

Nas redes, Valeria é crítica do governo Luiz Inácio Lula da Silva e das políticas adotadas pelo Ministério das Mulheres que, segundo ela, não tem sido eficaz no combate ao feminicídio. Foi o estado de São Paulo, no entanto, que bateu recorde de casos em 2023, com 221 assassinatos de mulheres, o maior número da série histórica iniciada em 2018.

Trocas

As eleições municipais devem promover ao menos mais duas mudanças no secretariado de Tarcísio. Além de Sonaira, devem deixar o governo o secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Jr. (Podemos), que tentará se reeleger vereador; e a secretária de Esportes, coronel Helena Reis (Republicanos), que deve disputar a prefeitura de São José do Rio Preto.

Se a vaga de Helena também não for substituída pelo Republicanos, o atual partido do governador terá sua participação no governo reduzida à metade. Hoje, além das pastas de Esportes e Mulher, a legenda comanda também as secretarias de Agricultura e de Turismo. Por enquanto, Tarcísio tem negado oficialmente a intenção de se filiar ao PL, apesar de já ter declarado que pedidos de Bolsonaro “tocam no fundo do coração”