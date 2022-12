Corregedor suspende perfis de juíza federal que apoiou atos golpistas

O corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, que também é ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), mandou suspender nesta terça-feira, 13, os perfis da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso no Instagram e no Twitter, por causa de postagens de apoio às manifestações golpistas que questionam o resultado da eleição. A magistrada, do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), é conhecida por ser próxima da família Bolsonaro.

Segundo Salomão, há indícios de que a atitude da desembargadora viola normas disciplinares da magistratura. Ela responderá a um processo administrativo. Maria do Carmo é chamada em alguns círculos de Brasília de “tia Carminha” e é apontada como uma das apoiadoras da indicação de Kassio Nunes Marques — de quem era colega no TRF1 — ao Supremo Tribunal Federal.

“Copa a gente vê depois, 99% dos jogadores do Brasil vivem na Europa, o técnico é petista e a Globolixo é de esquerda, nossa Seleção verdadeira está na frente dos quartéis”, escreveu a magistrada na semana passada, com uma imagem da bandeira do Brasil.

A ordem para suspender os perfis dela foi fundamentada no Regimento Interno do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e no Marco Civil da Internet.

De acordo com o corregedor nacional, havia urgência no bloqueio de conteúdo para prevenir novos ilícitos administrativos ou eleitorais por parte de Maria do Carmo. “A diplomação dos eleitos aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República ocorreu nesta data (12/12), sendo necessária a manutenção da harmonia institucional e social até a data da posse. A conduta da desembargadora federal segue em sentido oposto, o que é expressamente vedado em se tratando de magistrados em atividade”, afirmou Salomão em sua decisão.