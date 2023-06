Coronel vira réu por xingamentos a generais durante atos de 8 de Janeiro

A Justiça Militar aceitou denúncia contra o coronel da reserva do Exército Adriano Camargo Testoni, que gravou vídeos xingando generais durante os atos golpistas de 8 de Janeiro, em Brasília.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra Testoni pelo crime de injúria em maio, aceita pela juíza Flavia Ximenes Aguiar De Sousa, da 1ª Auditoria Militar de Brasília. “De fato, em tese, a conduta descrita na peça inaugural constitui crime impropriamente militar, nos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a propositura da ação penal militar, recebo a denúncia oferecida”, diz a decisão.

Testoni trabalhava como assessor da Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira do Hospital das Forças Armadas em Brasília. Nas imagens divulgadas durante a invasão aos prédios da Praça dos Três Poderes, o coronel aparece gritando, de camiseta verde e amarela e ofende alto comando do Exército. “Forças Armadas filhas da p…, bando de generais filhos da p…, vanguardeiros de merda. Covardes. Olha o que está acontecendo com a gente. Freire Gomes (ex-comandante do Exército), filho da p… Alto Comando do c… Vão tudo tomar no c…”, diz.

Segundo a denúncia, ele também xingou seus superiores hierárquicos, os generais Carlos Duarte Pontual de Lemos, Cristiano Pinto Sampaio e Pedro Celso Coelho Montenegro, em outros dois vídeos enviados em grupos de WhatsApp. O coronel foi exonerado em janeiro.

Continua após a publicidade

Siga