Contestado por Deltan, convite para Tacla Duran é barrado na Câmara

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira, 12, um convite para que o advogado Rodrigo Tacla Duran apresentasse ao colegiado suas acusações de que foi alvo de extorsão na Operação Lava Jato no Paraná. O requerimento, apresentado pelo deputado Jorge Solla (PT-BA), foi rejeitado por onze votos a oito.

O deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador da Lava Jato e um dos acusados por Tacla Duran, foi o deputado que mais contestou o convite, em uma acalorada discussão com deputados governistas. Dallagnol classificou o advogado como “criminoso confesso”, que teria lavado 300 milhões de dólares para a Odebrecht, e “alguém que tentou enganar e iludir as autoridades por inúmeras vezes”. O deputado também citou questões regimentais que, em sua avaliação, impediriam o convite a Tacla Duran.

Além de Deltan Dallagnol, deputados bolsonaristas como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carlos Jordy (PL-RJ), líderes da minoria e da oposição na Câmara, respectivamente, Carla Zambelli (PL-SP) e Júnio Amaral (PL-MG) também defenderam que o advogado não deveria ser ouvido na comissão. “Se vocês assinarem a CPMI do 8 de janeiro, eu assino a vinda de Tacla Duran”, disse Dallagnol aos governistas, que resistem à criação do colegiado apoiado pela oposição para apurar omissões do governo Lula nos atos golpistas.

Autor do requerimento de convite, Jorge Solla argumentou que seria necessário receber Tacla Duran porque ele fez acusações contra ex-membros do Judiciário – o senador e ex-juiz Sergio Moro (União-PR) também é alvo das denúncias do advogado, que vive na Espanha desde 2016, quando foi alvo de mandado de prisão da Lava Jato. Ele deve voltar ao Brasil na próxima sexta, 14. “Nunca vi alguém meter tanto medo em determinados agentes públicos como esse cidadão”, provocou Solla, apoiado por colegas como Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Orlando Silva (PCdoB-SP).

Depois de Tacla Duran fazer menção à suposta extorsão em audiência com o juiz federal Eduardo Appio, responsável pelos processos da Lava Jato em Curitiba, no último dia 27 de março, o magistrado remeteu o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF) em função do foro privilegiado de Moro e Dallagnol. O ministro Ricardo Lewandowski deferiu pedido da Procuradoria-Geral da República para que a apuração continue tramitando no STF e solicitou ao órgão que se manifeste sobre a abertura de um inquérito para investigar as acusações.