Conselho de Ética vai apurar intimidação de bolsonarista a jornalista

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo anunciou que irá apurar as denúncias em relação à conduta do deputado Douglas Garcia (Republicanos), em razão da tentativa de intimidação contra uma jornalista durante o debate entre candidatos a governador na TV Cultura, na noite de terça-feira, 13.

Em nota, a Casa informou que o caso será apurado “com transparência e celeridade”. “A Alesp não compactua e repudia condutas ofensivas e desrespeitosas, sempre prezando pelo respeito, diálogo e tolerância entre todos”, afirma.

O presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), também manifestou solidariedade com a jornalista Vera Magalhães “e seu repúdio à atitude irresponsável do deputado Douglas Garcia”. “Pignatari reforça o seu compromisso e respaldo ao Conselho de Ética que, nesta gestão, tem cumprido com o seu dever e cumprirá mais uma vez”, afirma a nota.

A Alesp já tem no seu currículo uma cassação de mandato recente: Arthur do Val, conhecido como o youtuber Mamãe Falei, perdeu o mandato após o vazamento de áudio no qual ele revelava comportamento de assédio sexual em relação às ucranianas refugiadas da guerra – o parlamentar havia viajado à Europa para atuar de forma humanitária no conflito, segundo ele.

A presidente do Conselho de Ética, deputada Maria Lucia Amaray (PSDB), também prestou solidariedade à jornalista. “Como mulher, repudio veementemente este tipo de comportamento e me solidarizo com a jornalista Vera Magalhães, que estava no exercício do seu trabalho”, postou.

Como presidente do Conselho de Ética da Assembleia de SP, recebi agora pouco uma representação contra o deputado Douglas Garcia pelas ofensas à jornalista Vera Magalhães, após o debate ao Governo do Estado. Estou imediatamente enviando para a autuação e notificação do deputado. — Maria Lucia Amary (@marialuciaamary) September 14, 2022

Hoje de manhã, os deputados estaduais Emídio de Souza e Paulo Fiorilo, ambos do PT, anunciaram que irão pedir a cassação de Douglas Garcia. “A postura do parlamentar é incompatível com o Estado Democrático de Direito e o seu comportamento perante a jornalista Vera Magalhães representa um grave desrespeito com as mulheres”, postou Emídio nas redes sociais.

Em nota, o Prerrogativas, grupo de advogado que apoia a candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também pediu a cassação do parlamentar. “Esperamos que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o partido Republicanos tomem as medidas cabíveis para apuração das condutas do deputado estadual que, a toda evidência, ferem o decoro e a ética das instituições que representa”, afirmou em nota.