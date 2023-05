Congresso institucionalizou genocídio, diz Ministério dos Povos Indígenas

O Ministério dos Povos Indígenas divulgou nesta quinta-feira, 25, uma nota dura contra as medidas aprovadas no Congresso na noite de ontem, com o aval de parte da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que sofreu “mais um duro golpe”.

“Orquestrado pelo Congresso Nacional, o dia de ontem — 24 de maio de 2023 — entrará para a história como o dia da institucionalização do genocídio indígena e do ecocídio brasileiro, pois este será o caminho da política indígena e ambiental do país após a aprovação do relatório da MP 1.154/23, que reestrutura os ministérios, do requerimento de urgência do PL 490/07, que libera a exploração de territórios indígenas e da MP 1.150/2022, que permite a aumento a devastação da Mata Atlântica”, diz o comunicado.

A medida provisória 1.154 tira a demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, e passa para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de Flávio Dino. O texto foi aprovado na comissão mista e irá à votação no plenário nos próximos dias. Já o PL 490/07, cuja urgência foi aprovada ontem, cria o marco temporal, um instrumento que restringe a demarcação de territórios àqueles já ocupados pelos povos indígenas em 5 de outubro de 1988. A liderança do governo no Congresso liberou os parlamentares para votar como quisessem.

“Todo mundo lembra da campanha do presidente Lula, que trouxe a pauta indígena para o centro de sua campanha eleitoral, assumindo o compromisso de retomar os processos de demarcação das terras indígenas. E agora nós vemos o Congresso promovendo um verdadeiro ataque a este ministério, num país que levou 523 anos para reconhecer a importância dos povos indígenas e menos de cinco meses para tentar nos calar e tutelar novamente”, declarou Guajajara.