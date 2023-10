Conflitos no campo crescem sob Lula e têm a segunda pior marca em dez anos

O número de conflitos no campo registrados no primeiro semestre de 2023, início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi o segundo maior dos últimos dez anos, atrás apenas do mesmo período de 2020, segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 10, pela Comissão Pastoral da Terra.

Segundo o órgão, foram notificados 973 conflitos no campo em 2023, uma alta de 8% em relação ao mesmo período de 2022, quando ocorreram 900 casos. Em 2020, quando o país era governador por Jair Bolsonaro, foram 1.007 ocorrências desse tipo. Nos últimos dez anos, 2015 teve o primeiro semestre com o menor número de conflitos: 551 – a presidente, à época, era Dilma Rousseff.

A maioria dos conflitos envolveu disputa por terra (791). Na sequência, aparecem ocorrências de trabalho escravo rural (102) e conflitos pela água (80). Segundo a CPT, os registros envolveram cerca de 527 mil pessoas, uma queda de 2% em relação a 2022.

Ainda de acordo com relatório, os povos indígenas são os que mais sofrem com a violência por terra, com 38,2% dos casos – na sequência aparecem trabalhadores rurais sem terra (19,2%), posseiros (14,1%) e quilombolas (12,2%).

Continua após a publicidade

O relatório também aponta que, apesar do aumento das ocorrências, o número de mortes caiu: foram quatorze neste ano contra 29 no ano anterior – uma redução de 51,7%. De acordo com o relatório, cerca de 80% dos casos ocorreram na Amazônia Legal (11), o que torna a região a mais violenta no campo brasileiro.

Publicidade

Siga