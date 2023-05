Como um dos deputados mais atuantes na pauta econômica viu mudança no BC

Relator da reforma tributária, líder da Maioria na Câmara e interlocutor frequente da equipe econômica capitaneada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) aprovou a indicação do secretário-executivo da pasta, Gabriel Galípolo, para a diretoria de Política Monetária do Banco Central.

Em Nova York, onde tem uma série de compromissos nesta semana, incluindo o LIDE Brazil Investment Forum 2023, nesta terça, Ribeiro disse a VEJA, pouco depois do anúncio da indicação, que Galípolo lhe parece um quadro “centrado”. O nome do secretário-executivo da Fazenda ainda deve passar por sabatina no Senado.

Em meio aos embates do governo Lula com o BC em torno da taxa básica de juros, o deputado também elogia a condução da economia por Haddad. “Todos diziam que seria uma coisa, mas está sendo outra”, disse Ribeiro — desde que se confirmou a indicação do ministro ao cargo, havia ceticismo do mercado sobre qual seria o tom de sua gestão, e uma avaliação de que o responsável pela economia seria, de fato, o presidente. A proposta do novo arcabouço fiscal, no entanto, repercutiu bem entre os investidores.

Relator do grupo de trabalho que analisa a reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro tem intensificado articulações pelo texto, que ele espera ver votado e aprovado pelos deputados até o início do recesso parlamentar, em julho.