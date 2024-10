Como serão os decisivos debates da Globo no Rio e em São Paulo

O debate derradeiro antes do primeiro turno das eleições municipais nas principais cidades do país ocorre nesta quinta-feira, 3, a partir das 21h e será organizado pela Rede Globo.

Nos maiores colégios eleitorais, São Paulo e Rio de Janeiro, o programa tem um caráter decisivo. Na capital paulista, três candidatos estão empatados tecnicamente e brigam para ir ao segundo turno. No Rio, a dúvida é se o prefeito Eduardo Paes (PSD) será reeleito já neste fim de semana, ou se o deputado Alexandre Ramagem (PL) consegue levar a decisão para o dia 27 de outubro.

O debate terá quatro blocos: o primeiro e o terceiro com temas livres, e o segundo e o quarto com assuntos determinados pelo mediador por meio de sorteio. Os candidatos questionarão uns aos outros, sendo que quem pergunta escolhe o adversário que irá responder, entre os que ainda não responderam naquele bloco. A ordem dos candidatos que farão as perguntas foi sorteada previamente.

Cada candidato terá 40 segundos para fazer a pergunta e 1 minuto e 40 segundos para responder. A réplica será de 1 minuto e 15 segundos e a tréplica de 1 minuto. Ao final do quarto bloco, os postulantes às prefeituras terão 2 minutos para as considerações finais.

Em São Paulo, após uma escalada de agressividade que culminou em dois episódios de agressão física, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) têm chances de chegar ao segundo turno. Há expectativa e temor entre as campanhas do que pode vir a ocorrer no programa derradeiro para o primeiro turno.

Já no Rio de Janeiro, será o primeiro embate entre Paes , que busca a reeleição com larga vantagem nas sondagens de intenção de voto, e Ramagem, que tem crescido nas pesquisas e é o único com chance de tirar a vitória de Paes no primeiro turno. Será o primeiro debate entre os dois, já que o prefeito optou por não participar dos programas anteriores.

Participantes

Os debates serão transmitidos pela TV Globo e pela GloboNews. Em São Paulo, César Tralli será o mediador do embate entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). No Rio, a mediação será conduzida por Ana Paula Araújo e participam Eduardo Paes (PSD), Alexandre Ramagem (PL), Tarcísio Motta (PSOL), Marcelo Queiroz (PP) e Rodrigo Amorim (União Brasil).

O programa terá checagem ao vivo feito pelo “Fato ou Fake”, do portal G1, e será transmitido na televisão aberta pela TV Globo e no canal por assinatura GloboNews.