Como será a megaoperação para distribuir a CoronaVac às crianças em SP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) marcou para esta quinta-feira, 20, a reunião que vai dar uma decisão final sobre o uso da CoronaVac para imunizar crianças a partir de 3 anos. O governo de João Doria (PSDB), responsável pelo fármaco que permitiu há um ano o início da campanha contra a Covid no país, mostra-se otimista com o aval. Por isso, para não perder tempo, o Instituto Butantan já planeja uma operação de logística para distribuir as doses em todas as regiões de São Paulo a partir do mesmo dia.

Quinze caminhões devem sair de um centro de distribuição e logística com as doses, que devem ser entregues em 25 pontos regionais no interior e no litoral do estado. Ao todo, os caminhões têm capacidade para transportar cinco milhões de doses. Produtor da CoronaVac, o Butantan já separou 15 milhões de doses para o público infantil — dessas, 10 milhões devem ser para cidades paulistas. O governo Doria tem ressaltado a importância de iniciar a imunização dessa faixa etária o mais rápido possível em meio a alta de infecções pela variante Ômicron da covid-19. Nesta quarta, 19, o Brasil chegou ao maior número de casos registrados em um só dia, com mais de 200 mil pessoas que testaram positivo.

A reunião que deve decidir pelo uso da CoronaVac em crianças ocorre após duas reuniões em menos de uma semana entre representantes do Butantan e da Anvisa, que vinha pedindo mais informações ao instituto paulista. O pedido foi para autorização emergencial no público de 3 a 17 anos.

Há cerca de um mês, a Anvisa aprovou a aplicação do imunizante da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O governador João Doria, no entanto, alertou nesta quarta que a entrega de doses pelo governo federal está abaixo do ideal. Ele diz que o estado recebeu apenas 492 mil doses.