Como os bolsonaristas usam Adélio Bispo como cortina de fumaça

Uma estratégia recorrente dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) é resgatar um assunto do passado para fazer uma cortina de fumaça, mudando o assunto das redes sociais sempre que o governo federal passa por alguma crise. Ultimamente, Adélio Bispo e as teorias de conspiração geradas pela facada que ele deu no então candidato, em 2018, têm cumprido esse papel.

Um levantamento da FGV-DAPP (Diretoria de Análise de Políticas Públicas) feito a pedido de VEJA mostra que os picos de menção a Adélio no Twitter costumam coincidir com momentos estratégicos. De abril para cá, houve três picos. O primeiro, de 5.000 tuítes, foi em 16 de abril, quando mensagens de solidariedade ao jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, que sofreu dez facadas em um assalto, motivaram apoiadores de Bolsonaro a evocarem o atentado.

O mais recente foi em 10 de junho, na semana do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia. Nessa data, perfis bolsonaristas publicaram 7.300 tuítes com informações falsas que reforçam a tese de um mandante para a facada.

Nas duas semanas em que o caso do jornalista e do indigenista dominaram as manchetes brasileiras, a média de tuítes sobre a facada de 2018 foi de 2.770 por dia. É uma quantidade consideravelmente maior que nos dois meses anteriores, quando a média foi de 1.430 tuítes por dia, o que reforça a tese da cortina de fumaça.

Os posts mais compartilhados nos dois picos citados foram feitos por contas anônimas de extrema direita na rede social. A exceção foi o pico do meio – também o maior, com 11.600 tuítes em 5 de maio –, quando a imprensa começou a apontar a possibilidade de soltura de Adélio após o fim do prazo da perícia médica. Nesse caso, o post mais compartilhado veio da conta oficial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), reclamando de “quem já quer soltá-lo”.

O filho Zero Um do presidente, aliás, voltou a evocar a sombra de Adélio no último domingo, 19, ao divulgar que um homem armado com faca foi preso pela Polícia Militar do Amazonas durante a motociata de Bolsonaro em Manaus na véspera. A Secretaria de Segurança do estado, porém, afirmou que não existe registro dessa prisão.

Entre a militância bolsonarista, o discurso é de que a cobrança é permanente e não depende de nenhuma crise ou momento ruim do governo. O deputado federal Junio Amaral (PL-MG), que tem mais de 141.000 seguidores no Twitter, compartilhou em fevereiro uma notícia falsa de que Adélio teria dado um novo depoimento à PF dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Fernando Haddad em 2018. “Parece estar chegando ao fim a busca pelos responsáveis”, escreveu na época.

Hoje, Amaral afirma que foi vítima de uma fake news compartilhada por um portal na internet, e que se retratou quando soube que não era verdade. “Deixei claro que era uma informação da Revista Fórum”, diz. Mas ele ainda sustenta a teoria de que a verdade sobre a facada de Adélio ainda não foi esclarecida. “Acho que ele não agiu sozinho e que tem uma engrenagem por trás disso. Para mim, há conspiração de alguns membros que participaram da investigação com interesse de dar guarida a esse assassino”, opina.