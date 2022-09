Como o furacão Ian pode afetar votação em reduto ultrabolsonarista nos EUA

Com ventos de até 240 quilômetros por hora, o furacão Ian chegou à costa da Flórida, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (28) — e promete causar estragos até na eleição de Jair Bolsonaro (PL).

O estado “ultrabolsonarista” — em 2018, o atual presidente teve 91% dos votos válidos em Miami no segundo turno — tem sido fortemente atingido pelas tempestades e, segundo a imprensa local, há milhares de desabrigados, além de mais de 2,5 milhões de pessoas sem energia.

Atualmente, tanto Miami quanto Orlando são pontos de votação para eleitores brasileiros na Flórida, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Das duas, apenas Orlando foi afetada por enchentes, mas o atual cenário de destruição generalizada no estado pode acabar impactando o movimento de ida às urnas — e, logo, refletindo sobre o saldo final de Bolsonaro por lá. No segundo turno das últimas eleições, o ex-capitão teve 10.441 votos, contra 1.028 de Fernando Haddad (PT).

De acordo com o National Hurricane Center, o furacão Ian atingiu o sul e sudoeste da Flórida na quarta, passando pela região central do estado na quinta e com previsão de atingir a Carolina do Sul na sexta-feira, 30.