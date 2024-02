Como o ato na Paulista inflamou ambições eleitorais de bolsonaristas

Embalados pela grande adesão de público ao ato do último domingo, 25, na Avenida Paulista, aliados de Jair Bolsonaro já calculam como deverão capitalizar a popularidade do ex-presidente nas eleições deste ano.

No caminhão de som que foi palco dos principais discursos do dia e que reuniu deputados, senadores e governadores, estava um punhado de pré-candidatos bolsonaristas a prefeituras de importantes capitais brasileiras. Entre eles, vários ex-ministros: da Cidadania, João Roma (PL), que deve se lançar em Salvador; da Saúde, Marcelo Queiroga (PL), que mira uma candidatura em João Pessoa; e do Turismo, Gilson Machado (PL), que disputará o comando de Recife. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que concorre à eleição, também participou do evento e elogiou o caráter “democrático” da manifestação.

“Essa multidão aqui é prova de que o bolsonarismo está mais vivo do que nunca, e isso com certeza vai nos ajudar nas eleições deste ano”, disse reservadamente um aliado de Bolsonaro à reportagem de VEJA durante a manifestação.

Outro nome próximo ao ex-presidente declarou que as polêmicas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra Israel-Hamas e a fatídica comparação entre a atuação israelense e o Holocausto promovido por Adolf Hitler serão usadas na disputa eleitoral. No ato da Paulista, aliás, uma profusão de bandeiras de Israel foi vista por toda a extensão da multidão. “O Lula deu um tiro no pé. É até estranho vindo de alguém com tanta experiência em política internacional, mas fato é que ele sepultou a candidatura do Guilherme Boulos em São Paulo”, disse o mesmo aliado em referência ao atual principal adversário de Ricardo Nunes à prefeitura.

Público

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o cálculo da Polícia Militar é de que 600.000 pessoas se concentraram na avenida — o número sobe para cerca de 750.000, considerando as ruas adjacentes.

Outras projeções, no entanto, indicam um comparecimento bem mais baixo do que o divulgado pelas autoridades paulistas. Pesquisadores do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), estimam que o máximo de presentes na manifestação foi de aproximadamente 185 mil pessoas, registrados por volta das 15h. O cálculo foi feito com base no método Point to Point Network (P2PNet), algoritmo que identifica o número de cabeças em fotos aéreas tiradas por drones.