Como Lula tem lidado com os rivais políticos ao projeto do PT em 2026

Desde que retornou ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva tem centrado esforços em manter a maior proximidade possível não apenas com aliados, mas com potenciais adversários políticos — e eleitorais.

A edição de VEJA desta semana mostra como tem se dado estratégia de ampliação de apoio do presidente, sobretudo com uma base frágil no Congresso.

Apesar dos obstáculos, é visível que Lula tem colhido os louros de sua tradicional política diplomática na interlocução com importantes quadros do cenário nacional, a começar por governadores que outrora já foram opositores do PT, ou ainda aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As duas reuniões com os chefes estaduais — a primeira logo após os atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília, e a segunda no final do mesmo mês, para selar a criação de um grupo de fortalecimento ao pacto federativo — foram decisivas para o estreitamento de laços. Governadores ouvidos por VEJA elogiaram a iniciativa de Lula, que se comprometeu em acelerar a conclusão e a entrega de obras federais nos estados e a garantir o empenho da União em dialogar sobre temas de interesse comum, como a rediscussão do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Apoiador de Bolsonaro nas últimas eleições, o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem feito críticas ao aumento de gastos públicos da União e causou mal-estar ao insinuar recentemente que Lula havia feito vista grossa aos ataques em Brasília. Zema, no entanto, é um dos mandatários que classificou como positiva a iniciativa de diálogo do governo, e defendeu que o objetivo comum dos entes deve ser a ampliação de parcerias. “A reunião foi muito produtiva, com todos voltados a escutar as principais demandas de cada estado, levando em conta as particularidades das diferentes regiões (…) Posso afirmar que, hoje, temos a melhor relação possível com o presidente da República (…) O que precisamos ter diálogo com a União e desenvolver políticas públicas juntos”, afirma o governador a VEJA. Zema, inclusive, é um dos nomes cotados para disputar o espólio eleitoral deixado por Bolsonaro nas eleições de 2026.

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro e correligionário de Bolsonaro, também tem estreitado relações com Lula. O estado — berço eleitoral do ex-presidente, vale lembrar — foi o primeiro a ser visitado pelo atual presidente para entrega de obras. Na ocasião, ambos trocaram sorrisos e conversas ao pé do ouvido, além de promessas de trabalho conjunto durante os discursos. “O que importa é que temos maturidade, presidente Lula, pois juntos temos a missão de trabalhar para esse povo”, disse Castro. Lula devolveu a gentileza prometendo mais investimentos. Nos bastidores, o petista estimula emissários a tentar levar o governador para um partido da base, como o União Brasil e o PSD — o prefeito Eduardo Paes, do PSD, aliás, foi o responsável por unir os dois no evento.

Em São Paulo, cenário semelhante se repete. Lançado politicamente por Bolsonaro, o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) — que se capitalizou ao ocupar o Ministério da Infraestrutura do ex-presidente — já se encontrou três vezes com Lula apenas neste ano. Tarcísio, que tem tudo para herdar grande parte do eleitorado bolsonarista, tem afastado qualquer hipótese de atritos e faz afagos públicos ao petista. “Para São Paulo ir bem, o Brasil tem que ir bem. Então, eu e o presidente Lula, agora, somos sócios“, disse o governador durante evento em janeiro.

Embora nunca tenha integrado a ala de apoiadores de Bolsonaro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), é mais um mandatário que se mostra entusiasmado com a abertura de diálogo promovida pelo governo federal. O atual presidente nacional do PSDB — que se manteve neutro no segundo turno das eleições e, durante sua posse neste ano, rechaçou o que classificou como “populismos e extremismos” — é um dos governadores que têm articulado as conversas com a equipe do Ministério da Fazenda sobre a rediscussão do ICMS — uma das principais demandas dos estados.

Em segundo mandato à frente do Palácio Piratini, Leite já sentiu “na pele” os desafios impostos pelo governo Bolsonaro, que tinha uma relação belicosa com estados governados por “não aliados”. A retomada do pacto federativa sinalizada por Lula foi bem recebida pelo gaúcho.

“Infelizmente, no último governo os governadores foram vistos, muitas vezes, como inimigos do presidente [Bolsonaro], inclusive com atribuição de culpa a nós pelos efeitos negativos da pandemia. Isso criou um clima péssimo no âmbito institucional e prejudicou diretamente os projetos e iniciativas que poderiam ser feitos em conjunto com o governo federal”, disse Leite a VEJA. O governador assinalou que, embora possam haver eventuais divergências na esfera política e ideológica entre governo federal e governos estaduais, existe hoje um movimento para recuperar as relações — algo que também deve ser acompanhado de perto. “O governo federal precisa mostrar se as relações federativas vão mudar para além da institucionalidade e da cordialidade republicana. Da nossa parte, há total disposição em encontrar uma soluções”, completou.