Como Lula e Bolsonaro deram a largada na corrida pela Presidência

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), líderes nas pesquisas de intenção de voto, deram a largada nas campanhas eleitorais nesta terça-feira, 16. E ambos escolheram lugares com bastante apelo emocional em suas trajetórias políticas.

O petista escolheu iniciar sua agenda com uma visita à fábrica da Volkswagen, às 14h, em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista. O local é simbólico porque foi ali que Lula iniciou sua carreira política como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, posição na qual liderou nos anos 1970 grandes greves que pressionaram a ditadura militar. Foi na esteira do movimento sindical do ABC que nasceram o PT, em 1980, e a CUT (Central Única dos Trabalhadores), em 1983.

Depois disso, o ex-presidente vai embarcar para Brasília. Ele estará presente na posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à noite, às 19h, convidado como ex-presidente da República.

Já Bolsonaro escolheu iniciar a campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, local em que foi vítima de uma facada durante a campanha de 2018. O presidente desembarcou às 11h no Aeroporto da Serrinha e participou de um culto com pastores evangélicos. Logo depois, saiu em motociata até o centro da cidade, onde fará um pronunciamento no início da tarde.

Bolsonaro também voltará a Brasília após o ato para participar da posse de Moraes no TSE. Apesar dos constantes ataques que recebe do presidente, o ministro foi pessoalmente entregar o convite a ele. O evento consta na agenda oficial do presidente.