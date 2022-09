Como José Dirceu virou alvo na campanha ao governo de SP

Tem circulado pelas redes sociais um vídeo em que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que lidera a corrida estadual paulista, relembra a história de um antigo padrinho político. Ao ser perguntado durante uma sabatina há alguns anos se ele seria amigo de José Dirceu, o petista respondeu: “O Zé Dirceu abonou a minha ficha de filiação ao PT em 1983, se não estou enganado. Eu o conheço há muito tempo”, disse.

O material por ora não fará parte de materiais de campanha do PSDB, que optou por outros dois vídeos, a poucos dias do primeiro turno. No primeiro deles, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) vai mostrar uma fala sua no debate realizado pela TV Globo nesta terça-feira, 27. “Você esconde que foi o pior prefeito da história desta cidade, que aumentou o ITBI e IPTU, que você bateu recorde de fila de creche e de fila na saúde”, diz Garcia.

Em outro material, o locutor relembra algumas passagens do petista pelo comando da capital paulista. “Seu legado na prefeitura? Cortou o leite das crianças e o transporte para aluno com deficiência. Ciclofaixa mais cara do mundo e, claro, a corrupção. O Ministério Público pede a condenação de Haddad pelo desvio de 128 milhões de reais do Theatro Municipal. Do PT e do Haddad ninguém tem saudade”, diz o vídeo que será veiculado a partir desta quarta-feira, 28.