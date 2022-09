Como está a disputa Lula x Bolsonaro nos três maiores estados do país

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a sua vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, e manteve situação de empate técnico em São Paulo (estado com mais votantes) e Rio de Janeiro (terceiro), segundo pesquisas Genial/Quaest divulgadas nesta segunda-feira, 26.

Em Minas Gerais, Lula passou de 43% das intenções de voto para 45%, enquanto Bolsonaro recuou de 36% para 33%, na comparação com a pesquisa divulgada no dia 9 de setembro. Desde a redemocratização do país, nenhum presidente conseguiu chegar ao Palácio do Planalto sem ter vencido entre os mineiros.

No maior colégio eleitoral, São Paulo, uma má notícia para Bolsonaro: a tendência de recuperação que ele vinha experimentando nos últimos levantamentos foi interrompida: em relação à pesquisa anterior, ele recuou de 37% para 35% enquanto Lula foi de 36% para 37%. Os dois seguem empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Situação de empate técnico também se mantém no Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral. Mas lá também os movimentos são ruins para Bolsonaro. O presidente foi de 40% para 39%, enquanto o petista oscilou de 36% para 37%.

O levantamento foi feito por meio de entrevistas presenciais entre os dias 22 e 25 de setembro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 034442/2022.