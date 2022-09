Como está a disputa entre Lula e Bolsonaro nos principais estados

Desde o fim de agosto, o Ipec (ex-Ibope) faz recortes estaduais nos principais colégios do país sobre as intenções de voto dos dois líderes das pesquisas presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Lula vence nos dois estados com a maior quantidade de eleitores, São Paulo e Minas Gerais. No primeiro ele tem 44% a 28%, enquanto no segundo vence por 46% a 30%. Juntos, São Paulo e Minas têm mais de 50 milhões de eleitores, que correspondem a cerca de 32,5% da população eleitoral do Brasil.

No terceiro colégio, o Rio de Janeiro, quem aparece na frente é Bolsonaro, ainda que em um empate dentro da margem de erro de três pontos para mais ou para menos: 39% a 38%.

As maiores diferenças a favor do petista estão no Nordeste. Na Bahia, quarto maior colégio eleitoral, o petista tem 61% contra 20% de Bolsonaro. Em Pernambuco (sétimo maior), Lula vence por 62% a 22%. Já no Ceará, que é o oitavo maior estado, o ex-presidente soma 57% das intenções de voto, enquanto o atual mandatário tem apenas 19%. O estado cearense, casa de Ciro Gomes (PDT), é o único onde o pedetista passa de 10% (tem 14%).

Mais ao sul, Lula também está na frente no Rio Grande do Sul, ainda que com uma margem mais apertada: 42% a 34%. Os gaúchos compõem o quinto maior colégio eleitoral do país.

Apesar de não estar entre os dez maiores estados do país, o Distrito Federal chama a atenção por ser o centro político do país e “casa” do presidente da República. Lá, Bolsonaro vence por 42% a 38% — o que também configura um empate técnico, assim como no Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade