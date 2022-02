Como Eliziane Gama passou a ser cotada para vice de Doria

A possibilidade da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) ser vice do tucano João Doria na chapa presidencial do PSDB surgiu de forma inesperada em uma reunião realizada no dia 3 de fevereiro, em São Paulo, que tinha como objetivo principal discutir a formação de uma federação entre o Cidadania e o PSDB.

Segundo interlocutores, a senadora recebeu um afago do governador, que elogiou seu desempenho na CPI da Pandemia, até que um dos presentes lembrou que o perfil da parlamentar seria complementar ao de Doria: mulher, nordestina e evangélica.

O tucano demonstrou simpatia à ideia e chamou Eliziane para um novo encontro no Palácio dos Bandeirantes — a reunião aconteceu quatro dias depois. Mas não há ainda uma definição sobre a posição de vice na chapa de Doria. A formação de uma federação entre PSDB e Cidadania caminha bem, mas precisa superar obstáculos como algumas resistências no Cidadania e o que fazer com o senador Alessandro Vieira, que é pré-candidato do partido à presidência.