Como deverão ser as prévias para apontar o nome da terceira via

À medida que avançam as conversas entre União Brasil, MDB e PSDB para o lançamento de um candidato único das três siglas à Presidência da República, começam as discussões sobre como será escolhido esse nome. No União — partido com o maior caixa para a eleição deste ano —, a preferência é que a escolha não se baseie em pesquisas de intenção de voto, mas passe por uma eleição interna entre membros dessa coligação, na qual os votantes serão os candidatos a parlamentares federais dos três partidos.

O PSDB tem seu nome colocado: o governador de São Paulo, João Doria, que já enfrentou e venceu Eduardo Leite (RS) nas prévias tucanas. O MDB lançou a senadora Simone Tebet (MS). O União pretende apresentar um nome em abril — hoje, o mais cotado na cúpula do partido é o próprio presidente da legenda, deputado Luciano Bivar (PE).

Segundo o agregador de pesquisas de VEJA, Doria tem 3,44% das intenções de voto, enquanto Simone Tebet tem 1%. Se o formato de prévias prosperar, os candidatos dos três partidos terão que fazer campanha dentro da própria aliança antes de chegar às urnas em outubro. A ideia é que a candidatura única esteja definida até 1º de junho.